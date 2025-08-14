Полуголая россиянка станцевала в фонтане, легла в него и отказалась уходить
Полуголая жительница Екатеринбурга устроила необычное представление в фонтане. Его свидетелями стали посетители Исторического сквера. Об этом сообщает местное издание E1.ru.
Женщина в нижнем белье забралась на конструкции фонтана, станцевала на них, а затем легла и отказалась уходить. В этот момент она стала перекрикиваться с прохожими.
Позже на место прибыли полиция и бригада скорой помощи. В результате екатеринбурженка вылезла из фонтана, ее забрали в участок. Потребовалась ли ей помощь медиков и каков был мотив ее действий, не раскрывается.
