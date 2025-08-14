Полуголая россиянка станцевала в фонтане, легла в него и отказалась уходить

14 августа 2025, 19:53

В Екатеринбурге полуголая женщина легла в фонтан и отказалась вылезать

Фото: iStock/Robert Wygoda

Полуголая жительница Екатеринбурга устроила необычное представление в фонтане. Его свидетелями стали посетители Исторического сквера. Об этом сообщает местное издание E1.ru.