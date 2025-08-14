В Дагестане мужчины из Ингушетии провели рейд в поисках «аморальных» женщин
Группа мужчин из Ингушетии устроила рейд в дагестанском городе Избербаш, чтобы найти соотечественниц, которые, по их мнению, ведут «аморальный» образ жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
7 августа десятки жителей Ингушетии приехали в Дагестан и до шести утра патрулировали улицы, ночные заведения и пляж в поисках девушек, встречающихся с представителями других национальностей. Однако, как следует из их заявлений, найти «нарушительниц» им не удалось.
Участники акции записали видеообращение, которое позже появилось в ингушских пабликах. В ролике один из активистов заявил, что, несмотря на отсутствие подтвержденных случаев, они продолжат следить за поведением девушек и «принимать меры», если подобные факты будут выявлены.
Данный инцидент вызвал широкое обсуждение в соцсетях, где пользователи критикуют действия группы, называя их нарушением личных свобод.
