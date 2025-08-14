В Дагестане мужчины из Ингушетии провели рейд в поисках «аморальных» женщин

14 августа 2025, 19:21

В Дагестане провели рейд в поисках женщин, встречающихся с мужчинами других национальностей

Фото: Istock/vistoff

Группа мужчин из Ингушетии устроила рейд в дагестанском городе Избербаш, чтобы найти соотечественниц, которые, по их мнению, ведут «аморальный» образ жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».