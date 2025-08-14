В Саратовской области физруки организовали бой стенка на стенку между учениками
В Саратовской области преподаватели физкультуры двух сельских школ устроили бой стенка на стенку между учениками. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на спорте».
Бой произошел между подростками из сел Сергиевка и 3-я Александровка. Ученики подготовились к поединку. Первая команда надела шлемы и перчатки, а вторая решила драться без экипировки на голове.
Перед боем физруки провели инструктаж. По нему школьники должны были драться только руками и не могли добивать соперника. Бой начался под ободряющую музыку.
Стоит отметить, что на мероприятие приехало множество зрителей, в том числе местный депутат Степан Степанович Степанян.
