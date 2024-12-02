Срочник сбежал из воинской части в Волгоградской области

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Солдат срочной службы, 18-летний Максим Саакянц, сбежал из воинской части в Волгоградской области. Ведутся его поиски. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru.
По данным ориентировки, солдат самовольно покинул воинскую часть, чтобы не проходить срочную службу. За это молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
При этом мать сбежавшего срочника говорила, что ее сын нуждается в медицинской помощи из-за гипертонической болезни. По ее словам, парень мучается от носовых кровотечений. В Даниловской ЦРБ ему поставили диагноз «вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, гипертоническая болезнь?». В рекомендациях значится обследование у кардиолога в Волгоградской областной клинической больнице № 1. Однако 10 октября молодой человек написал отказ от обследования, тогда 11 октября терапевт установил ему категорию годности к службе Б3 — годен с незначительными ограничениями.
Она звонила в часть и требовала отправить сына на лечение. Ей ответили, что солдат находится в военном госпитале. Там он пробыл с 5 по 25 ноября, а 29 ноября сбежал из поликлиники. Медики после ВВК сделали заключение, что Максим к службе годен.
Командование части полагает, что к исчезновению бойца причастна его мать.
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При этом мать сбежавшего срочника говорила, что ее сын нуждается в медицинской помощи из-за гипертонической болезни. По ее словам, парень мучается от носовых кровотечений. В Даниловской ЦРБ ему поставили диагноз «вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, гипертоническая болезнь?». В рекомендациях значится обследование у кардиолога в Волгоградской областной клинической больнице № 1. Однако 10 октября молодой человек написал отказ от обследования, тогда 11 октября терапевт установил ему категорию годности к службе Б3 — годен с незначительными ограничениями.
«Они его ввели в заблуждение, сказав, что отправляют его с диагнозом "ожирение", а не "гипертония"», — заявила мать сбежавшего бойца.
Она звонила в часть и требовала отправить сына на лечение. Ей ответили, что солдат находится в военном госпитале. Там он пробыл с 5 по 25 ноября, а 29 ноября сбежал из поликлиники. Медики после ВВК сделали заключение, что Максим к службе годен.
Командование части полагает, что к исчезновению бойца причастна его мать.
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Элина Позднякова