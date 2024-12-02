Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Месть диаспоры и материнский капитал: за что уроженец Таджикистана расправился с беременной женой под Пермью на глазах у детей

Месть диаспоры и материнский капитал: за что уроженец Таджикистана расправился с беременной женой под Пермью на глазах у детей

Фото: iStock/Sumala Chidchoi

Фото: iStock/Sumala Chidchoi

Страшная трагедия произошла в Дзержинском районе Перми. В феврале 2021 года уроженец Таджикистана обезглавил свою беременную жену и зарезал тестя. 21-летняя девушка не собиралась рожать третьего ребенка и сообщила мужу о намерении развестись, что сильно разозлило молодого человека и он зверски расправился с ней и ее отцом. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Хотел троих детей из-за материнского капитала


В семье Шосафаровых и до страшной трагедии было не все гладко. Шохназар и Шабнам состояли в браке 3 года и выглядели счастливой семьей только на глазах у посторонних. Дома девушку муж держал в фанатичной строгости шариата. В семье уже было двое малолетних детей — полутора лет и четырех месяцев.



Молодая жена, не успев оправиться от последних родов, забеременела снова. Однако врачи предупредили, что из-за короткого промежутка между беременностями развитие плода может быть затруднено и это может представлять опасность для ее здоровья. Женщина решила сделать аборт и озвучила это решение мужу в тот роковой вечер. У главы семьи на этого ребенка были большие планы, с его появлением семья получила бы статус многодетной и смогла бы закрыть долг по ипотеке. Мужу не понравилось, что его жена смела перечить и мешать ему в исполнении планов и он решил ее убить.

Страшное двойное убийство


Фото: iStock/Synthetic-Exposition

В тот вечер супруги сначала ругались. Шабнам говорила мужу, что хочет сделать аборт, развестись и жить с отцом. Когда жена поняла, что Шохназар совсем рассвирепел, женщина выбежала из дома и поспешила в соседний подъезд к своему отцу. Однако, мужчина настиг её и несколько раз ударил ножом в грудь. После этого он занес тело женщины в квартиру и там отрезал ей голову. Портал progorod59.ru. писал, что по словам очевидцев, кровь девушки даже просочилась в квартиру этажом ниже.

После этого он вспомнил о детях, которые все это время находились в соседней комнате и решил отвести их к родственникам. По пути обратно в квартиру, где лежал труп обезглавленной девушки, Шохназар встретил тестя. В состоянии ярости муж напал на отца убитой и нанёс ему смертельные удары ножом.

Истязал и кормил стиральным порошком: отчим из Кузбасса полгода пытал 12-летнего пасынка, подробности
Истязал и кормил стиральным порошком: отчим из Кузбасса полгода пытал 12-летнего пасынка, подробности

Поймали по горячим следам


В тот вечер через двор, в котором мужчина убил отца своей жены, возвращались домой сотрудники полиции. В момент, когда во двор приехали члены таджикской диаспоры и родственники убитых, желающие отомстить, сотрудники полиции не дали этого сделать. Убийца, испугавшийся расправы, сам сдался полицейским.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Пермский суд приговорил Шохназара Шосафарова к пожизненному заключению за убийство своей беременной жены и её отца. Суд также постановил, что он должен выплатить 3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации двум братьям убитой, 2 миллиона рублей её матери и 1,324 миллиона рублей дяде за организацию похорон и моральный ущерб.

Читайте также:

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

В Польше сообщили о повреждении газопровода «Дружба»

Беременная женщина случайно выпала из окна после ссоры с мужем – участником СВО
#суд
#убийство
#дело
#подъезд
#семья
#кровь
#труп
#женщина
#ук
#компенсации
#опасность
#ущерб
#аборт
#статьи
На Сахалине задержали гражданина Исландии при попытке уплыть в Японию на лодке
02 декабря 2024, 11:46

Фото: iStock/Diy13

Гражданина Исландии, который пытался незаконно добраться с острова Сахалин до Японии на лодке, выдворили из России. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Согласно информации ведомства, исландец был задержан сотрудниками береговой охраны РФ — он пытался незаконно пересечь морскую границу между государствами. Мужчину признали виновным в нарушении миграционного законодательства, приговорив к принудительному выдворению из страны.

Уточняется, что теперь иностранцу закрыт въезд в Россию на пять лет.

Ранее сообщалось, что мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву в Челябинске, депортировали из России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях

Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести

Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой
#дело
#уголовное дело
#страны
#ск
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в подвал нежилого здания
02 декабря 2024, 11:29

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Бездомную собаку, которая провалилась через приямок в подвал нежилого здания в городском округе Балашиха и не смогла самостоятельно выбраться, освободили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
С просьбой о помощи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители, которые услышали вой хвостатой пленницы.

«Спасатели прибыли по указанному в вызове адресу, убедились, что собака неагрессивная, спустились в подвал здания, подняли собаку к технологическому отверстию и подталкивали снизу, пока дворняжка не выбралась наружу», — говорится в сообщении.
Оказавшись на свободе, собака сразу убежала по своим делам.

Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области скончался от ран, которые нанёс ему его домашний кот.

Читайте также:

Кинолог Фокин раскрыл, как правильно построить доверительные отношения с собакой

Толмачёв объяснил закон о штрафах за нарушение правил содержания животных

Психолог Дугенцова раскрыла пользу пет-терапии
#балашиха
#собака
#животное
#спасатели
#мособлпожспас
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серебряных Прудах поймали похитителя мобильного телефона
02 декабря 2024, 10:50

Фото: istockphoto.com/Marina Demeshko

Ранее судимого жителя Серебряных Прудов задержали за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Заявление о краже мобильного телефона подала местная жительница. Сумма ущерба от похищения гаджета составила 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские установили и задержали похитителя. Выяснилось также, что телефон он присвоил, воспользовавшись тем, что владелица гаджета ненадолго оставила его без внимания.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует уголовное дело о гибели детей, которые пропали в Сибири 20 лет назад.

Читайте также:

Крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Рыбинске

Беременная женщина случайно выпала из окна после ссоры с мужем – участником СВО

В Королёве поймали курьера телефонных мошенников
#серебряные пруды
#кража
#криминал
#полиция
#смартфон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дагестанец из Махачкалы избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого
02 декабря 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

До разрыва селезенки избил свою жену из-за мороженого дагестанец из Махачкалы, передает Telegram-канал Mash Gor. По информации журналистов, мужчина купил детям лакомство. Один из них раскапризничался, тогда он дал ему подержать оба стаканчика.
Супруга мужчины подумала, будто тот решил скормить одному ребенку обе порции, и стала кричать. Конфликт перерос в драку — супруг толкнул женщину, она ударилась об угол комода.

Медики диагностировали у россиянки разрыв селезенки, прооперировали и сообщили о произошедшем в полицию. Теперь мужчина находится в колонии по решению суда, срок составляет девять месяцев. Подсудимый свою вину признал.

Читайте также:

Крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Рыбинске

Беременная женщина случайно выпала из окна после ссоры с мужем – участником СВО

СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях
#мир
#дагестан
#новости
#криминал
#избиение
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Рыбинске
02 декабря 2024, 10:34

Фото: iStock/grafoto

Крупный пожар разгорелся в исправительной колонии в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, огнем охвачено 1200 квадратных метров. Эпицентр пожара находится на крыше здания. Всех заключенных и сотрудников исправительного заведения удалось эвакуировать. Колония рассчитана на 1200 человек. Предварительно, никто не пострадал.

В настоящее время выясняется причина пожара. Предполагается, что произошло короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Его удалось потушить на площади 400 кв. м. Пострадавших нет.

Читайте также:

Четырехлетний мальчик погиб при пожаре в селе Башкирии — МЧС

Baza: в Екатеринбурге происходит крупный пожар

В Калужской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар
#колония
#человек
#пожар
#бпла
#мальчик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беременная женщина случайно выпала из окна после ссоры с мужем – участником СВО
Беременная челябинка случайно упала из окна после ссоры с мужем – участником СВО
02 декабря 2024, 09:29

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нагайбакском районе Челябинской области беременная женщина случайно выпала из окна третьего этажа после ссоры с супругом, вернувшимся со спецоперации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
«Предварительно, между супружеской парой произошла бытовая ссора. В итоге беременная женщины, пытаясь напугать мужа, встала на край окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Но не удержалась и полетела вниз. Мужчина прыгнул следом за ней», — говорится в сообщении.

Женщину экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию, однако спасти ее не удалось. Они умерла. При этом мужчина получил различные травмы, его жизни ничего не угрожает. Сейчас он находится под присмотром врачей.

В настоящее время следователи Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

В Иркутске отчим выбросил с 4-го этажа падчерицу из-за откровенного наряда

В Петербурге школьник употребил наркотики и умер после падения из окна

Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести
#квартиры
#следователи
#женщины
#травмы
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК расследует уголовное дело о пропавших 20 лет назад в Сибири детях
02 декабря 2024, 09:17

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет расследует уголовное дело о гибели детей, которые пропали в Сибири 20 лет назад. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что дети не вернулись домой после прогулки в апреле 2005 года. Поиски пропавших продолжались три недели.

В мае этого же года, мужчина, который занимается поиском металлолома, обнаружил останки детских тел обгоревшими в коллекторе. Правоохранители выдвинули версию несчастного случая.

По словам опрошенных свидетелей, они видели, как детей усаживали в темную иномарку. После этого дело закрыли, однако несколько лет назад родителей пропавших вызвали в СК и сообщили, что в деле появились новые подробности, которые в настоящее время не разглашаются.

Читайте также:

Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

Обвиняемый по делу о бронежилетах пошел на сделку со следствием
#дети
#дело
#поиски
#мужчина
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве поймали курьера телефонных мошенников
02 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/Akintevs

Полицейские задержали в подмосковном Королёве 20-летнего уроженца Забайкальского края по подозрению в участии в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, неизвестные позвонили 78-летней жительнице Королёва и, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Комитета банковского надзора, убедили её обналичить сбережения и передать их курьеру. Передав деньги, женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские смогли установить личность курьера и задержали около одного из домов после совершения аналогичного преступления. При задержанном обнаружили 1,2 млн рублей.

Молодой человек рассказал, что устроился курьером через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги и переводить их на указанные работодателем счета, оставляя себе по полтора процента от каждой суммы.

Сейчас полиция разыскивает остальных членов банды.

Читайте также:

Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих

ВВС Израиля развернули летевший над Сирией самолет из Ирана
#королёв
#мошенник
#мошенничество
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести
02 декабря 2024, 08:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших постояльцев частного социального центра в селе Калистратиха Алтайского края увеличилось до шести человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
На сегодняшний день в стационарах находится 25 человек. Уточняется, что лечение продолжают четыре тяжелых пациента, трое легких, 17 средней степени тяжести.

Всего в центре в Калистратихе были 28 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в СК РФ сообщали, что три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жена главы социального центра на Алтае назвала причиной смертей ротавирус

Молодой россиянин порвал себе рот шаурмой

Петербурженке ампутировали ноги после того, как по ним проехал самосвал
#радио 1
#дело
#уголовное дело
#лечение
#человек
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате