Месть диаспоры и материнский капитал: за что уроженец Таджикистана расправился с беременной женой под Пермью на глазах у детей

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Страшная трагедия произошла в Дзержинском районе Перми. В феврале 2021 года уроженец Таджикистана обезглавил свою беременную жену и зарезал тестя. 21-летняя девушка не собиралась рожать третьего ребенка и сообщила мужу о намерении развестись, что сильно разозлило молодого человека и он зверски расправился с ней и ее отцом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Хотел троих детей из-за материнского капитала
В семье Шосафаровых и до страшной трагедии было не все гладко. Шохназар и Шабнам состояли в браке 3 года и выглядели счастливой семьей только на глазах у посторонних. Дома девушку муж держал в фанатичной строгости шариата. В семье уже было двое малолетних детей — полутора лет и четырех месяцев.
Молодая жена, не успев оправиться от последних родов, забеременела снова. Однако врачи предупредили, что из-за короткого промежутка между беременностями развитие плода может быть затруднено и это может представлять опасность для ее здоровья. Женщина решила сделать аборт и озвучила это решение мужу в тот роковой вечер. У главы семьи на этого ребенка были большие планы, с его появлением семья получила бы статус многодетной и смогла бы закрыть долг по ипотеке. Мужу не понравилось, что его жена смела перечить и мешать ему в исполнении планов и он решил ее убить.
Страшное двойное убийство
Фото: iStock/Synthetic-Exposition
В тот вечер супруги сначала ругались. Шабнам говорила мужу, что хочет сделать аборт, развестись и жить с отцом. Когда жена поняла, что Шохназар совсем рассвирепел, женщина выбежала из дома и поспешила в соседний подъезд к своему отцу. Однако, мужчина настиг её и несколько раз ударил ножом в грудь. После этого он занес тело женщины в квартиру и там отрезал ей голову. Портал progorod59.ru. писал, что по словам очевидцев, кровь девушки даже просочилась в квартиру этажом ниже.
После этого он вспомнил о детях, которые все это время находились в соседней комнате и решил отвести их к родственникам. По пути обратно в квартиру, где лежал труп обезглавленной девушки, Шохназар встретил тестя. В состоянии ярости муж напал на отца убитой и нанёс ему смертельные удары ножом.
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Поймали по горячим следам
В тот вечер через двор, в котором мужчина убил отца своей жены, возвращались домой сотрудники полиции. В момент, когда во двор приехали члены таджикской диаспоры и родственники убитых, желающие отомстить, сотрудники полиции не дали этого сделать. Убийца, испугавшийся расправы, сам сдался полицейским.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Пермский суд приговорил Шохназара Шосафарова к пожизненному заключению за убийство своей беременной жены и её отца. Суд также постановил, что он должен выплатить 3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации двум братьям убитой, 2 миллиона рублей её матери и 1,324 миллиона рублей дяде за организацию похорон и моральный ущерб.
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