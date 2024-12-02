Месть диаспоры и материнский капитал: за что уроженец Таджикистана расправился с беременной женой под Пермью на глазах у детей

Страшная трагедия произошла в Дзержинском районе Перми. В феврале 2021 года уроженец Таджикистана обезглавил свою беременную жену и зарезал тестя. 21-летняя девушка не собиралась рожать третьего ребенка и сообщила мужу о намерении развестись, что сильно разозлило молодого человека и он зверски расправился с ней и ее отцом. Подробности читайте в материале «Радио 1».