Достижения.рф

Полуголый мужчина пробежался по московскому метро

РЕН ТВ: Полуголый мужчина пробежался по тоннелю московского метро
Фото: istockphoto/Andrey Orekhov

В московском метро произошёл инцидент с участием пассажира, который спустился на пути и устроил пробежку по тоннелю. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По имеющимся данным, мужчина без верхней одежды оказался на путях на салатовой ветке и направился от станции «Люблино» в сторону следующей станции. Из-за нарушителя движение поездов на участке пришлось задержать.

Следом за беглецом в тоннель отправились сотрудники полиции. Опубликованные в соцсетях кадры свидетельствуют о том, что правоохранители догнали мужчину уже у платформы.

В итоге его вывели со станции. О причинах поступка мужчины и о том, был ли он привлечён к ответственности, не сообщается.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0