Полуголый мужчина пробежался по московскому метро
В московском метро произошёл инцидент с участием пассажира, который спустился на пути и устроил пробежку по тоннелю. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, мужчина без верхней одежды оказался на путях на салатовой ветке и направился от станции «Люблино» в сторону следующей станции. Из-за нарушителя движение поездов на участке пришлось задержать.
Следом за беглецом в тоннель отправились сотрудники полиции. Опубликованные в соцсетях кадры свидетельствуют о том, что правоохранители догнали мужчину уже у платформы.
В итоге его вывели со станции. О причинах поступка мужчины и о том, был ли он привлечён к ответственности, не сообщается.
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