Полуголый мужчина пробежался по московскому метро

20 сентября 2026, 20:42

РЕН ТВ: Полуголый мужчина пробежался по тоннелю московского метро

Фото: istockphoto/Andrey Orekhov

В московском метро произошёл инцидент с участием пассажира, который спустился на пути и устроил пробежку по тоннелю. Об этом сообщает РЕН ТВ.