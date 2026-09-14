В Петербурге на станции метро семилетний мальчик застрял ногой в эскалаторе
В Санкт-Петербурге на станции метро «Площадь Ленина» семилетний мальчик застрял ногой в эскалаторе и получил травму. Ему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.
Инцидент произошёл 13 сентября. Когда ребёнок поднимался на эскалаторе, его нога попала в зазор между движущейся и неподвижной частями механизма. Прибывшая бригада скорой помощи доставила мальчика в детское приёмное отделение клиники Педиатрического университета.
После осмотра и рентгенологического исследования врачи диагностировали ушиб большого пальца правой стопы. Переломов нет. Пострадавшему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
До этого сообщалось о трагедии в Санкт-Петербурге. Там двух семилетних братьев-близнецов нашли мёртвыми в квартире.
Читайте также: