Полуголый мужчина сорвался с многоэтажки, отряхнулся и пошел дальше
SHOT: в Уфе полуголый мужчина сорвался с многоэтажки, отряхнулся и пошел дальше
В Уфе полуголый мужчина сорвался с многоэтажного дома. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на улице Рыльского и был зафиксирован камерой домофона. Согласно предварительной информации, нетрезвый местный житель попытался проникнуть в свою квартиру через окно, однако сорвался с высоты.
Мужчина упал на козырек подъезда, а затем на асфальт. После этого он поднялся, отряхнулся и продолжил свой путь. Уточняется, что в тот день никто не обращался за медицинской помощью в больницу. Иные подробности не приводятся.
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