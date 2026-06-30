В Калининграде начался судебный процесс над женщиной, убившей внука после родов
В Калининградской области суд рассмотрит дело 47-летней жительницы Гусева. Как уточняет СУ СК России по региону, ей инкриминируют убийство новорожденного внука.
В апреле 2016 года обвиняемая приняла роды у своей 17-летней дочери. Девушка не хотела оставлять ребёнка, и мать предложила помочь.
Родственница задушила младенца, упаковала тело в пакет и выбросила в подвальное окно. Позже свёрток нашли прохожие. Обвиняемая не признаёт вину. Беременность дочери она скрывала.
В 2025 году фигурантка оформила микрозаймы на шесть тысяч рублей, указав ложные сведения о доходах и работе. Деньги она не вернула, поэтому ей добавили обвинение в мошенничестве. Дело передали в Калининградский областной суд, но дату заседания ещё не назначили.
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