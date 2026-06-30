Врачи удалили юной россиянке кисту селезёнки размером с арбуз
В Свердловске врачи прооперировали 20-летнюю пациентку с кистой селезёнки, достигшей размеров крупного арбуза. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», объём образования составлял 1,8 литра, оно сдавливало внутренние органы и мешало девушке нормально передвигаться и принимать пищу.
О наличии кисты медики знали несколько лет и наблюдали за ней в надежде на самостоятельное рассасывание. Однако за последний год образование резко увеличилось в размерах.
Заведующий отделением плановой и неотложной хирургии ГКБ №40 Камиль Мерсаидов отметил, что за 25 лет практики впервые сталкивается с такой объёмной кистой селезёнки непаразитарного происхождения у пациентки столь молодого возраста.
Хирурги выполнили девушке щадящую эндоскопическую операцию, которая позволила сохранить орган. Россиянку уже выписали из больницы. Отмечается, что гигантские кисты селезёнки встречаются редко и обычно проявляют себя на ранних стадиях, что позволяет своевременно провести хирургическое вмешательство.
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