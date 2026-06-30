Врачи удалили юной россиянке кисту селезёнки размером с арбуз

30 июня 2026, 16:54

Хирурги удалили кисту селезёнки объёмом 1,8 литра пациентке из Свердловска

Фото: Istock/Gumpanat

В Свердловске врачи прооперировали 20-летнюю пациентку с кистой селезёнки, достигшей размеров крупного арбуза. Как сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», объём образования составлял 1,8 литра, оно сдавливало внутренние органы и мешало девушке нормально передвигаться и принимать пищу.