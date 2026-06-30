Уроженка Краснодара на Lexus обворовывала американцев под видом курьера

30 июня 2026, 16:53

В США арестовали россиянку, укравшую посылки с золотом и часами Cartier

Фото: Istock/Andrey Zhuravlev

В США арестовали 34-летнюю уроженку Краснодара Веронику Митину. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина входила в онлайн-группировку и крала дорогие посылки, выдавая себя за курьера.