Уроженка Краснодара на Lexus обворовывала американцев под видом курьера
В США арестовали 34-летнюю уроженку Краснодара Веронику Митину. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина входила в онлайн-группировку и крала дорогие посылки, выдавая себя за курьера.
Обвиняемая находила жертв через мессенджер. Общий ущерб — около 90 тысяч долларов.
Установлено, что с августа 2025 года по апрель 2026 года Митина совершила три кражи: часы Cartier за восемь тысяч долларов, две золотые монеты за 9500 долларов и слитки на 70 тысяч долларов. Для выездов Вероника использовала Lexus. Её арестовали второй раз — в исправительном центре, где она уже находилась под стражей.
Ранее по аналогичному делу задержали 43-летнего россиянина Владимира Кудякова, применявшего поддельные документы. Следователи проверяют, действовали ли они по одной схеме. Митиной предъявили 12 обвинений, включая крупную кражу, мошенничество и сбыт краденого. Вину она признала.
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