Полуторагодовалая девочка лишилась ног из-за простуды
В США полуторагодовалой девочке ампутировали обе ноги из-за редкого нарушения свёртываемости крови, которое спровоцировала обычная простуда. Об этом пишет Daily Mail.
В октябре 2023 года мать крохи обратила внимание, что дочь стала вялой. Женщина предположила, что ребёнок простудился. Позже состояние девочки ухудшилось: температура сильно поднялась, а губы и ступни приобрели багровый оттенок.
Бригада скорой помощи доставила малышку в больницу без сознания. Медики диагностировали септический шок на фоне ДВС-синдрома — редкого нарушения свёртываемости крови. Врачи оценили состояние пациентки как критическое.
Вскоре у девочки начало стремительно увеличиваться сердце. Экстренная операция показала, что селезёнка у ребёнка отсутствует или не функционирует, из-за чего организм оказался уязвим перед инфекциями. Девочка выжила, но хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги. Сейчас состояние пациентки улучшилось, она передвигается на протезах и продолжает восстановление.
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