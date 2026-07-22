Полуторагодовалая девочка лишилась ног из-за простуды

22 июля 2026, 20:23

В США полуторагодовалой девочке ампутировали обе ноги после осложнений ОРВИ

Фото: Istock/AgFang

В США полуторагодовалой девочке ампутировали обе ноги из-за редкого нарушения свёртываемости крови, которое спровоцировала обычная простуда. Об этом пишет Daily Mail.