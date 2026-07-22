В Челнах водитель Renault Megane сбил трёхлетнего мальчика во дворе
В Челнах водитель на скорости сбил ребёнка, выбежавшего из-за припаркованного транспортного средства.
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, 38-летний водитель автомобиля Renault Megane ехал по двору дома. Мужчина превысил установленный скоростной режим для движения в жилой зоне.
Внезапно на дорогу из-за стоящей слева машины выбежал трёхлетний мальчик. Водитель иномарки не успел среагировать из-за слишком высокой скорости и совершил наезд на ребёнка. В результате ДТП малыш получил телесные повреждения.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Врачи провели полное обследование маленького пациента и, оценив его состояние, приняли решение отпустить ребёнка домой под наблюдение родителей. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
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