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В Челнах водитель Renault Megane сбил трёхлетнего мальчика во дворе

Фото: Istock/marima-design

В Челнах водитель на скорости сбил ребёнка, выбежавшего из-за припаркованного транспортного средства.



Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, 38-летний водитель автомобиля Renault Megane ехал по двору дома. Мужчина превысил установленный скоростной режим для движения в жилой зоне.

Внезапно на дорогу из-за стоящей слева машины выбежал трёхлетний мальчик. Водитель иномарки не успел среагировать из-за слишком высокой скорости и совершил наезд на ребёнка. В результате ДТП малыш получил телесные повреждения.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Врачи провели полное обследование маленького пациента и, оценив его состояние, приняли решение отпустить ребёнка домой под наблюдение родителей. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ольга Щелокова

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