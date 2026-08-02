Нарколог предупредил о самом тяжелом и необратимом побочном эффекте алкоголя
Злоупотребление спиртным может привести к алкогольной энцефалопатии. Об этом заявил психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов, передает «Лента.ру».
По его словам, представление о том, что алкоголь вызывает лишь временную интоксикацию организма, является слишком упрощенным. Этанол делает кровь более вязкой, что приводит к ухудшению снабжения мозга кислородом. Кроме того, спирт препятствует усвоению тиамина, необходимого для утилизации глюкозы мозгом. В результате нейроны мозга повреждаются и постепенно разрушаются, предупредил врач.
Он также отметил, что при регулярном употреблении алкоголя нарушается баланс дофамина и ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты). ГАМК является основным тормозным нейромедиатором мозга, который регулирует нервное возбуждение, а дофамин, напротив, его активирует.
По словам Хакимзанова, из-за дисбаланса этих веществ у людей, страдающих алкоголизмом, развивается острая или хроническая форма энцефалопатии, сопровождающаяся галлюцинациями, судорогами и постепенным ухудшением когнитивных функций. По мере прогрессирования повреждения мозга к когнитивным нарушениям присоединяются поведенческие и неврологические расстройства.
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