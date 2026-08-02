Нарколог предупредил о самом тяжелом и необратимом побочном эффекте алкоголя

02 августа 2026, 16:29

Врач Хакимзанов: Злоупотребление алкоголем приводит к алкогольной энцефалопатии

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Злоупотребление спиртным может привести к алкогольной энцефалопатии. Об этом заявил психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов, передает «Лента.ру».