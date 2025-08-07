Достижения.рф

В Подмосковье мигрантка организовала интим-салон

В Истре полиция накрыла бордель, организованный мигранткой
Фото: медиасток.рф

Гражданка одной из стран Центральной Азии организовала подпольный интим-салон в арендованной квартире в микрорайоне Истра-1. Помещение использовалось для оказания платных сексуальных услуг, сообщает издание REGIONS.RU.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнюю мигрантку, организовавшую бордель, а также двух её соотечественниц в возрасте 40 и 50 лет, которые работали в этом заведении.

В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анастасия Чубина

