В Подмосковье мигрантка организовала интим-салон
В Истре полиция накрыла бордель, организованный мигранткой
Гражданка одной из стран Центральной Азии организовала подпольный интим-салон в арендованной квартире в микрорайоне Истра-1. Помещение использовалось для оказания платных сексуальных услуг, сообщает издание REGIONS.RU.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнюю мигрантку, организовавшую бордель, а также двух её соотечественниц в возрасте 40 и 50 лет, которые работали в этом заведении.
В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
