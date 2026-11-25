В Кузбассе легковушку отбросило под колёса грузовика после лобового столкновения
В Топкинском округе Кемеровской области произошло массовое ДТП, в котором погиб человек. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла утром 25 ноября на 207 километре автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным сведениям, водитель автомобиля «Хонда» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части.
Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с седаном «Хендэ Солярис». После удара южнокорейскую иномарку отбросило под грузовик «Даф» с полуприцепом. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой.
Шофёр «Хонды» получил травмы различной степени тяжести, врачи доставили его в медицинское учреждение. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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