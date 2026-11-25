25 ноября 2026, 12:22

В Кузбассе водитель «Хонды» выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Топкинском округе Кемеровской области произошло массовое ДТП, в котором погиб человек. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону.