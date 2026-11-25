25 ноября 2026, 12:02

Хирурги в Якутске провели операцию восьмилетнему ребёнку с пулей возле сердца

Фото: Istock/Gumpanat

Хирурги Национального центра медицины имени М. Е. Николаева в Якутске удалили пулю из грудной клетки восьмилетнего ребёнка. В пресс-службе медучреждения отметили, что инородный предмет находился рядом с сердцем малыша.





Установлено, что несовершеннолетний получил ранение из пневматического оружия. В районной больнице при обследовании у него обнаружили инородное тело в правой плевральной полости, после чего пациента направили в Педиатрический центр.

«Специалисты провели торакоскопическую операцию по удалению инородного тела. В ходе вмешательства хирурги обнаружили пулю размером 5×3 мм в передненижнем отделе средостения, рядом с перикардом. Особенность данного случая заключалась в расположении инородного тела в непосредственной близости от сердца, что требовало особой точности и осторожности», — говорится в сообщении.