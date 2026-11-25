25 ноября 2026, 12:10

Фото: Istock/MDV Edwards

Жительница Василеостровского района Петербурга обнаружила останки, похожие на человеческие, под полом в двух комнатах своей квартиры. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, кости могут относиться ко временам блокады.