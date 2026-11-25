В Петербурге под полом в квартире нашли фрагменты костей в слое извести
Жительница Василеостровского района Петербурга обнаружила останки, похожие на человеческие, под полом в двух комнатах своей квартиры. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, кости могут относиться ко временам блокады.
По словам хозяйки, квартиру в доме 1917 года постройки она купила около двух месяцев назад и решила сделать ремонт. Когда её муж вскрыл старые половицы в одной из комнат, под ними обнаружились фрагменты костей — они находились в слое извести по всей площади комнаты.
Затем останки нашли и в соседней комнате, там их оказалось ещё больше. Полы на кухне и в коридоре пока не вскрывали. Хозяева опасаются, что мрачные находки могут ждать их и там. Собственница обратилась в полицию. Петербургский СК проводит проверку. Найденные фрагменты направили на экспертизу — специалистам предстоит установить их принадлежность и давность.
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