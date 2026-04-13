РИА Новости: Поляк убегал от полиции и чуть не победил в велогонке во Вроцлаве

В польском Вроцлаве произошёл необычный инцидент во время ежегодной велогонки у подножия горы Сленжа.





Как сообщили РИА Новости в местной полиции, убегавший от правоохранителей угонщик велосипеда не только влился в пелотон, но и возглавил соревнования, едва не одержав победу. Полицейские заметили ранее судимого за кражи молодого человека, который передвигался на дорогом шоссейном велосипеде. Это вызвало у них подозрения, и они решили проверить владельца двухколёсного транспорта. Когда мужчина попытался скрыться, стражи порядка бросились в погоню.



Злоумышленник выехал на трассу гонки, смешался с участниками и вместо того чтобы уйти от преследования, продемонстрировал выдающуюся спортивную форму. Сначала он держался в общей группе, затем обогнал её и лидировал на дистанции, попутно пытаясь избавиться от улик.



Завершить гонку угонщику не дали полицейские, задержав его прямо на трассе. Мужчина сознался в краже велосипеда стоимостью в несколько десятков тысяч злотых. Имущество вернули владельцу, а подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Вопрос о том, сможет ли он поддерживать спортивную форму в местах заключения, в полиции оставили без ответа.



