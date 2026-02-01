Поляк умер, путешествуя по российскому региону на велосипеде

01 февраля 2026, 17:33

В Якутии умер турист из Польши, путешествующий по региону на велосипеде

Фото: istockphoto/helivideo

Поляк Адам Борейко, планировавший добраться на велосипеде из Якутска до Оймякона, умер вскоре после начала маршрута. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха (Якутия).