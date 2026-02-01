Поляк умер, путешествуя по российскому региону на велосипеде
Поляк Адам Борейко, планировавший добраться на велосипеде из Якутска до Оймякона, умер вскоре после начала маршрута. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха (Якутия).
24 января Борейко зарегистрировался в службе спасения и прошел инструктаж, а на следующий день выехал в путь. Финишировать он рассчитывал 18 февраля. Вечером турист, как и планировалось, прибыл в поселок Хандыга, остановился в гостинице и лег спать.
Утром он не вышел из номера, а около 17:10 по местному времени (11:10 мск) его нашли без признаков жизни. На месте работают следственные органы.
Координатор Борейко в Якутске передавал оперативному дежурному данные о его местоположении, полученные с трекера.
