Поляк умер, путешествуя по российскому региону на велосипеде

В Якутии умер турист из Польши, путешествующий по региону на велосипеде
Фото: istockphoto/helivideo

Поляк Адам Борейко, планировавший добраться на велосипеде из Якутска до Оймякона, умер вскоре после начала маршрута. Об этом сообщили в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха (Якутия).



24 января Борейко зарегистрировался в службе спасения и прошел инструктаж, а на следующий день выехал в путь. Финишировать он рассчитывал 18 февраля. Вечером турист, как и планировалось, прибыл в поселок Хандыга, остановился в гостинице и лег спать.

Утром он не вышел из номера, а около 17:10 по местному времени (11:10 мск) его нашли без признаков жизни. На месте работают следственные органы.

Координатор Борейко в Якутске передавал оперативному дежурному данные о его местоположении, полученные с трекера.

