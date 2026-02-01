Купюры со взрывчаткой обнаружили на дороге в Подмосковье — фото
В подмосковном Пушкино нашли муляж денежных купюр, внутри которого может находиться взрывчатка. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».
По данным источника, «банкноты» лежали на видном месте прямо на дороге. Уточняется, что при попытке взять находку или при ином контакте может быть взрыв, способный причинить человеку тяжелые травмы.
Ранее сообщалось об инциденте с россиянкой во время поездки на теплоходе в Эквадоре — у девушки взорвался пауэрбанк, когда она подключила его для зарядки iPhone на верхней палубе. Устройство, находившееся в сумке, внезапно загорелось и сдетонировало. Ангелина успела отбросить сумку, после чего аккумулятор выбросили за борт.
Серьезных последствий удалось избежать. Девушка отделалась ожогом пальца, а на футболке и сумке остались следы от возгорания.
Читайте также: