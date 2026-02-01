«Титановый сувенир»: Москвичка сломала бедро, катаясь на тюбинге

01 февраля 2026, 17:13

Жительница Москвы сломала бедро после столкновения с деревом на тюбинге

Фото: Istock/Elena Goosen

Жительница Москвы получила перелом бедра во время катания на тюбинге. После происшествия девушка передвигается с большим трудом. Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи установили ей в ногу титановый штифт.