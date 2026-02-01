«Титановый сувенир»: Москвичка сломала бедро, катаясь на тюбинге
Жительница Москвы получила перелом бедра во время катания на тюбинге. После происшествия девушка передвигается с большим трудом. Как сообщает Telegram-канал SHOT, врачи установили ей в ногу титановый штифт.
29-летняя Анастасия отправилась с друзьями кататься с горки в подмосковном Домодедово. Компания выбрала для спуска на «ватрушке» склон, рядом с которым росли деревья. В ходе спуска девушка врезалась в одно из них.
После инцидента потерпевшую доставили в больницу. Медики зафиксировали у пациентки перелом бедра, сотрясение мозга и ушибы. Врачи выполнили пострадавшей два переливания крови и провели операцию. Неделю девушка провела на вытяжке, ей наложили пять швов.
Позже в больнице она начала делать первые шаги, используя ходунки. Сейчас Анастасия продолжает восстановление дома и регулярно принимает антибиотики. Ей предстоит как минимум ещё одна операция — хирурги должны извлечь 36-сантиметровый титановый штифт из ноги.
Читайте также: