Поляки и украинцы устроили драку с холодным оружием
В польском населённом пункте Стараховице (Свентокшиское воеводство) произошла массовая потасовка с участием граждан Польши и Украины, в ходе которой применялось холодное оружие. Об этом информирует местная полиция, пишет РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, инцидент вспыхнул у залива, где между двумя группами молодых людей возник конфликт. В ходе выяснения отношений один из участников нанёс оппоненту ранение острым предметом.
На место ЧП оперативно прибыли медики и полицейские. Они оцепили территорию и оказали пострадавшему необходимую помощь.
В отношении случившегося возбудили уголовное дело по статье об участии в драке или избиении. Законодательство предусматривает за указанное правонарушение наказание в виде лишения свободы на срок от трёх месяцев до 15 лет. В настоящее время стражи порядка проводят допросы свидетелей и устанавливают личности всех причастных к инциденту.
Читайте также: