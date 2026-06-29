Поляки и украинцы устроили драку с холодным оружием

29 июня 2026, 13:32

МВД: В Стараховицах поляки подрались с украинцами, было холодное оружие

Фото: istockphoto/Krzysztof12

В польском населённом пункте Стараховице (Свентокшиское воеводство) произошла массовая потасовка с участием граждан Польши и Украины, в ходе которой применялось холодное оружие. Об этом информирует местная полиция, пишет РИА Новости.