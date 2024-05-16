Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину

Фото: iStock/macky_ch
Более половины жителей Польши считают, что Варшава должна вернуть пребывающих в стране украинцев призывного возраста на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS.
Сообщается, что исследование проводилось с 10 по 11 мая по телефону, в нем принял участие 1071 житель республики.
За высылку этой категории граждан высказались 50,7 процентов респондентов, против - 39 процентов, а 10,3% участников опроса заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет.
Ранее сообщалось, что польские пограничники поймали украинца, который попытался покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Однако уклониста вернули на родину, где ему сразу вручили повестку. Им оказался 31-летний житель Сумской области. Его вернули на родину, где ему незамедлительно вручили повестку и составили протокол об административном правонарушении.
Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Военнослужащий ВСУ подтвердил, что его взяли в плен в центре Волчанска
Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции
Депутат Рады Камельчук: в Польше готовят отряды ВСУ из уехавших с Украины мужчин
За высылку этой категории граждан высказались 50,7 процентов респондентов, против - 39 процентов, а 10,3% участников опроса заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет.
Ранее сообщалось, что польские пограничники поймали украинца, который попытался покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Однако уклониста вернули на родину, где ему сразу вручили повестку. Им оказался 31-летний житель Сумской области. Его вернули на родину, где ему незамедлительно вручили повестку и составили протокол об административном правонарушении.
Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Военнослужащий ВСУ подтвердил, что его взяли в плен в центре Волчанска
Польша отменила переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции
Депутат Рады Камельчук: в Польше готовят отряды ВСУ из уехавших с Украины мужчин
Дарья Осипова