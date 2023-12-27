«Ползла на коленях»: В Екатеринбурге спасли обмороженную женщину с ребёнком

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Екатеринбурге спасли замёрзшую женщину с ребёнком на руках, об этом пишет E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошёл 27 декабря около пяти часов утра на Опалихинской улице.
Мужчина вышел из подъезда и увидел у крыльца замёрзшую женщину без верхней одежды с ребёнком на руках. Пострадавшая едва двигалась и ползла на коленях.
Екатеринбуржец впустил женщину в подъезд, вызвал полицию и скорую помощь.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика в детскую больницу №9. Женщину также отвезли в больницу, отмечается, что до автомобиля скорой помощи её придётся нести на носилках.
Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.
Читайте также:
В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и чуть не потеряла ребёнка
В Омской области 17-летнему подростку отрезало руку на птицефабрике
В Воронежской области двухлетнего ребёнка избили в детском саду
Мужчина вышел из подъезда и увидел у крыльца замёрзшую женщину без верхней одежды с ребёнком на руках. Пострадавшая едва двигалась и ползла на коленях.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мальчика в детскую больницу №9. Женщину также отвезли в больницу, отмечается, что до автомобиля скорой помощи её придётся нести на носилках.
Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.
Читайте также:
В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и чуть не потеряла ребёнка
В Омской области 17-летнему подростку отрезало руку на птицефабрике
В Воронежской области двухлетнего ребёнка избили в детском саду
Евгения Парфентьева