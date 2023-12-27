В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и чуть не потеряла ребёнка

По подозрению в убийстве пенсионерки, пропавшей в Подмосковье, задержали 72-летнего рецидивиста, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Напомним, 23 декабря 70-летняя жительница Подмосковья поехала на дачу в Каширу. В этот день она позвонила дочери и сказала, что пожилой мужчина несколько раз ударил ее по голове и затащил в машину. Больше пенсионерку никто не видел, её телефон остался вне зоны доступа.



Следователи отследили весь маршрут пенсионерки и проверили все машины, которые проезжали мимо неё. Правоохранители заподозрили 72-летнего мужчину из деревни Топканово. Не так давно он вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году. При осмотре автомобиля подозреваемого были найдены капли крови в багажнике.



Рецидивист задержан, сейчас с ним работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об убийстве.



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Евгения Парфентьева