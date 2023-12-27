В Кузбассе беременная женщина поскользнулась на льду и чуть не потеряла ребёнка

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В Кемеровской области беременная поскользнулась на наледи.
Прокуратура региона сообщает, что ЧП случилось рядом с жилым домом на Советской улице в городе Мыски. Женщина поскользнулась и получила серьезные травмы. Будущую мать госпитализировали. Медики поставили диагноз «угроза прерывания беременности».
На инцидент обратили внимание в прокуратуре и выявили нарушения в деятельности управляющей компании.
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На инцидент обратили внимание в прокуратуре и выявили нарушения в деятельности управляющей компании.
«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования участок придомовой территории очищен от наледи, посыпан песком, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – сказано в публикации от прокуратуры.Прокуратура подготовила иск, позволяющий беременной женщине претендовать на компенсацию морального вреда.
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Мария Фирсова