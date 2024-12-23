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Пользователя с аватаром Гитлера обнаружили в чате атакованного ВСУ ЖК в Казани

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Участника домового чата ЖК «Лазурные небеса», атакованного ВСУ, заподозрили в работе на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
Жители комплекса пожаловались на странную активность в домовом чате,куда стали добавляться неизвестные пользователи. Особое внимание привлёк человек, у которого на аватарке был размещён портрёт Адольфа Гитлера.

Горожане рассказали о такой активности в их чате следователям. В результате выяснилось, что аккаунт с Гитлером принадлежит сыну одной из жительниц дома. Соседи потребовали провести с подростком беседу.



Украинские войска атаковали Казань беспилотниками 21 декабря. Несколько дронов врезались в жилые дома и высотки.

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