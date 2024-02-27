Убийство водителя Патрушева в Петербурге вывело на схрон оружия в гараже

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Убийство водителя адвоката Виктора Патрушева в Санкт-Петербурге позволило обнаружить огромный склад оружия в гараже, об этом стало известно 78.RU.
Напомним, 20 февраля 41-летний водитель привёз детей адвоката в школу, вышел из машины, чтобы проводить их до дверей, а когда возвращался назад — получил пулю в затылок. 22 февраля пострадавший скончался в больнице. 23 февраля суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в убийстве водителя.
Как пишет 78.RU, заказное убийство вывело к гаражному кооперативу на Глухарской улице. Там был обнаружен огромным схрон с оружием.
Кому именно принадлежит всё обнаруженное в гараже пока не установлено, однако, известно, что этот склад связан с убийством водителя у питерской школы.
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Как пишет 78.RU, заказное убийство вывело к гаражному кооперативу на Глухарской улице. Там был обнаружен огромным схрон с оружием.
«Внутри лежали снайперские винтовки, оптика к ним, пистолеты Макарова, револьвер, гранаты, автоматы Калашникова, патроны к ним и прочее», — сообщил автор статьи.
Кому именно принадлежит всё обнаруженное в гараже пока не установлено, однако, известно, что этот склад связан с убийством водителя у питерской школы.
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Евгения Парфентьева