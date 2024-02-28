В Челябинской области раскрыли убийство 23-летней давности

Фото: сайт СК РФ
Следователи и полицейские раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в Магнитогорске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Отмечается, что 28 июля 2001 года на одной из улиц Магнитогорска было обнаружено тело 47-летней женщины с электропроводом на шее. Неподалёку стоял её автомобиль, на котором она занималась частным извозом в свободное от основной работы время. У учительницы начальных классов похитили часть ценного имущества.
Сотрудники полиции и СК РФ решили повторно проанализировать материалы уголовное дела, вновь проверили изъятые с автомобиля отпечатки пальцев. В результате по федеральной базе данных обнаружился 41-летний местный житель, который в то время проживал неподалёку от места преступления, а затем привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит заключение под стражу.
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Сотрудники полиции и СК РФ решили повторно проанализировать материалы уголовное дела, вновь проверили изъятые с автомобиля отпечатки пальцев. В результате по федеральной базе данных обнаружился 41-летний местный житель, который в то время проживал неподалёку от места преступления, а затем привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.
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Анастасия Чинкова