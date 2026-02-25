Помощь пострадавшей в ДТП женщине обернулась для школьниц иском в суд
В китайской провинции Фуцзянь женщина, упавшая с велосипеда, подала иск против двух школьниц, которые помогли ей после происшествия. Об этом сообщает Epoch Times.
Случай произошел в марте прошлого года в городе Путян. Местная жительница Чжу Юхун не справилась с управлением на повороте и упала. В этот момент мимо проезжали подростки Ван Цзыцин и Чжу Цзяюань на мопеде — девочки остановились и помогли женщине подняться.
Полиция квалифицировала инцидент как бесконтактное ДТП. По заключению правоохранителей, причиной падения стали ошибки самой велосипедистки и несоблюдение дорожных условий. Несмотря на это, Чжу Юхун обратилась в суд, утверждая, что упала от испуга, пытаясь избежать возможного столкновения с мопедом школьниц.
Истец требует взыскать с несовершеннолетних 224 тысячи юаней (примерно 2,4 млн рублей) на лечение, включая 12 дней в стационаре и покупку лекарств, а также выплату компенсации в связи с инвалидностью. Мать Ван Цзыцин рассказала, что после произошедшего ее дочь получила сильную психологическую травму, а семья столкнулась с финансовыми трудностями. В соцсетях женщине советуют подать встречный иск. Судебное заседание назначили на 26 февраля.
