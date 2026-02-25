Помощь пострадавшей в ДТП женщине обернулась для школьниц иском в суд

25 февраля 2026, 20:29

Жительница Китая упала с велосипеда и попросила денег у школьниц за их помощь

Фото: istockphoto/Pla2na

В китайской провинции Фуцзянь женщина, упавшая с велосипеда, подала иск против двух школьниц, которые помогли ей после происшествия. Об этом сообщает Epoch Times.