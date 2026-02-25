Рэпер Гио Пика получил штраф за оскорбление полиции в песне
Сыктывкарский городской суд назначил рэперу Гио Пике (Георгию Джиоеву) штраф в десять тысяч рублей из‑за трека, в котором содержались ненормативная лексика и оскорбления в адрес правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС.
Административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» возбудили после прокурорской проверки. Суд пришёл к выводу, что артист действительно разместил в открытом доступе материал, содержащий оскорбительную оценку сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что у Джиоева похитили 215 тысяч рублей наличными (две тысячи долларов и 600 евро по курсу) во время перелёта. Пока он спал, неизвестные залезли в его багаж на верхней полке и забрали деньги.
