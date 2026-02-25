Рэпер Гио Пика получил штраф за оскорбление полиции в песне

25 февраля 2026, 17:59

Рэпер Гио Пика получил штраф в 10 тысяч рублей за оскорбление полиции в песне

Фото: istockphoto/blinow61

Сыктывкарский городской суд назначил рэперу Гио Пике (Георгию Джиоеву) штраф в десять тысяч рублей из‑за трека, в котором содержались ненормативная лексика и оскорбления в адрес правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС.