Российская воспитательница издевалась над детьми и поплатилась

25 февраля 2026, 18:26

В Красноярске осудили бывшую воспитательницу за истязание семерых детей

Фото: iStock/Ignatiev

В Красноярске осудили бывшую воспитательницу за издевательства над детьми. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.