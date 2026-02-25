Российская воспитательница издевалась над детьми и поплатилась
В Красноярске осудили бывшую воспитательницу за издевательства над детьми. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным следствия, в 2024 году женщина работала в группе «Знайки» детского сада при школе №148. Она систематически наносила побои малышам, раздражаясь из-за их шалостей.
Педагог била воспитанников руками и ногами по голове и ягодицам, хватала за уши, а одного ребенка ударила ботинком. Также она запрещала им ходить в туалет и удерживала в комнате в качестве наказания.
О происходящем малыши рассказали родителям. Жертвами признали семерых дошкольников. Бывшая воспитательница не признавала вину, утверждая, что лишь поддерживала в группе «строгую дисциплину».
Уголовное дело возбудили по статьям 117 и 156 УК РФ. Суд приговорил женщину к 3,5 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Педагогу также запретили работать с детьми в течение двух лет.
