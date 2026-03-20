Тело пенсионерки нашли в петербургской квартире, забитой мусором и отходами до потолка
Тело 69-летней женщины обнаружили в квартире Санкт-Петербурга, которая оказалась полностью захламлена отходами. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Помещение на проспекте Наставников в Красногвардейском районе было забито пакетами, банками, различными вещами и грязными предметами настолько, насколько это позволяло сделать пространство. Огромные кучи мусора заполняли квартиру до самого потолка, при этом стояло сильное зловоние, которое вызывало рвотный рефлекс.
В ночь на 19 марта полицейские вскрыли дверь и забрали тело погибшей, однако дверь оставили открытой. В настоящий момент соседи опасаются за свою безопасность, отмечая, что квартира уже стала рассадником насекомых и опасных инфекций.
