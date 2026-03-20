Житель Амурской области убил друга, неудачно спилив и свалив на него дерево

Фото: iStock/Animaflora

В Амурской области мужчина случайно убил друга во время незаконного спиливания деревьев. Одно из них упало на товарища обвиняемого, пишет Telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на местный Следком.



Согласно материалу, 48-летний житель села Октябрьский пилил деревья без порубочного билета вместе со своим 49-летним знакомым. Однако мужчина неверно рассчитал направление падения ствола – дерево рухнуло на землю и ударило приятеля по голове.

Пострадавшего доставили в больницу, но спустя несколько дней он скончался от полученной травмы. Правоохранительные органы возбуждили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мария Моисеева

