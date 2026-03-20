Мужчина, взорвавший гранату в Хабаровске, не признал вину

20 марта 2026, 06:46

РИА Новости: Мужчина, взорвавший гранату в Хабаровске, не стал признавать вину

В Хабаровске мужчина, взорвавший гранату во время конфликта с прохожими, отказался признавать свою вину. Об этом сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.





Инцидент произошёл вечером в четверг на одной из улиц города. Злоумышленник вступил в конфликт с тремя ранее незнакомыми ему людьми и метнул в их сторону гранату. В результате взрыва никто не пострадал, однако осколками повредило четыре автомобиля. Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.



Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершённом общеопасным способом из хулиганских побуждений. На вопрос о признании вины задержанным гражданином в ведомстве ответили отрицательно.





«Нет, не признал», — говорится в материале.