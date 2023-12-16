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В Новой Москве 5-летний ребёнок скончался от кишечной инфекции

16 декабря 2023, 08:57
Фото: istockphoto/Artur Plawgo

Фото: istockphoto/Artur Plawgo

У ребёнка случился отёк лёгких.
SHOT сообщает, что родители вызвали скорую в поселение Марушкинское, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. По словам отца, за два дня до этого сын подхватил кишечную инфекцию. А в день трагедии ребёнок жаловался на сильные боли в животе.

У ребёнка поднялась высокая температура. Родители вызвали скорую, но было уже поздно.


По предварительной версии, лёгкие отекли на фоне кишечной инфекции.

Полиция выясняет, где именно заразился мальчик, и почему два дня его не лечили как следует.

Ранее в Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В Забайкалье опрокинулся грузовик с рабочими, погиб один человек
16 декабря 2023, 08:21

Фото: istockphoto/DarthArt

Грузовик «Урал» перевозил 27 рабочих.
В Забайкалье опрокинулся грузовик, погиб один человек, семеро пострадали. Об этом сообщает региональный главк МВД.

ДТП случилось ночью в 22 км от поселка Новая Чара в Каларском районе Забайкальского края.

«На технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины «Урал» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», –сказано в сообщении.

В аварии скончался пассажир 1979 года рождения. Семь человек с различными травмами доставили в больницу. 

Проводится проверка и устанавливаются подробности случившегося. 

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#дтп
#авария
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SHOT: Самолёт Як-40 выкатился за пределы ВПП в камчатском аэропорту Оссора
16 декабря 2023, 05:34

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

На Камчатке борт санитарной авиации Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оссора, сообщает Telegram-канал SHOT.
Борт авиакомпании АО «Камчатское авиационное предприятие» выполнял санитарный рейс из Елизово в Петропавловске-Камчатском в аэропорт посёлка Оссора. Во время посадки самолёт выкатился за пределы ВПП из-за свежевыпавшего снега. 

«Опытные члены экипажа благодаря быстрой реакции и грамотным действиям своевременно взяли ситуацию под контроль и предотвратили серьёзные последствия инцидента. На борту находились врачи, никто из них и членов экипажа не пострадал, после инцидента медики продолжили свою работу в Оссоре. Никаких повреждений не получило и воздушное судно», — отметили представители авиакомпании.

По данным SHOT, в самолёте находилось шесть человек: 4 члена экипажа и 2 медика. Через несколько часов Як-40 вернулся в аэропорт Елизово. По данному факту камчатские следователи проводят проверку.

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#самолет
#авиация
#камчатка
#происшествие
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«Страна»: В Киеве и Киевской области произошли взрывы, объявлена тревога
16 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/RamonCast

В Киевской области прозвучал ряд взрывов, после этого и в регионе, и в столице Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также сирены воздушной тревоги звучат в Кировоградской и Черниговской областях Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#киев
#украина
#взрывы
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Минобороны сообщило ещё о шести сбитых над Крымом беспилотниках ВСУ
16 декабря 2023, 00:34

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Средства противовоздушной обороны после 23:00 мск 15 декабря сбили еще 6 беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«15 декабря в период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма», — отметили в Минобороны.  

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что всего за два часа — с 20.30 до 22.30 мск 15 декабря — дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымским полуостровом.

Также сообщалось о восьми сбитых БПЛА самолётного типа в небе над Курской областью. Первая волна из четырёх БПЛА была уничтожена около 17:30, а вторую сбили в 18:40. А в ночь на четверг российские военные уничтожили девять украинских беспилотников, перехваченных над территориями Калужской и Московской областей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#бпла
#крым
#минобороны рф
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Росгвардейцы задержали пьяного, гулявшего по Серпухову с мачете
15 декабря 2023, 22:01

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В Серпухове сотрудники Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения находился в общественном месте с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного гражданина, который шёл неуверенно и размахивал предметом, похожим на мачете. Правоохранители остановили мужчину, но тот причину своего поведения объяснить не смог», – говорится в сообщении. 
В итоге 35-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка, заключили в Росгвардии. 
 
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#росгвардия
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#подмосковье
#московская область
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Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве
15 декабря 2023, 21:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Елена Ваенга лишилась чувств во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, для Ваенги оперативно вызвали скорую помощь. Сейчас медики выясняю причину потери сознания певицы и оказывают ей первую помощь.

«Сейчас с певицей все в порядке — вызвали ей скорую, она пришла в себя. Спектакль продолжился — она в нем не участвовала, пришла как гость», - рассказала РЕН ТВ PR-директор Театра на Малой Бронной Елизавета Смирнова.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина упала в обморок на съемках телепередачи на телеканале «Звезда». Уточняется, что Бабкиной вызвали скорую. Медикам удалось привести Надежду Георгиевну в чувства. Сообщается, что госпитализация артистки не понадобилась.

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#медики
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#госпитализация
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Крупнейший мировой перевозчик остановил работу после атаки из Йемена
Maersk после нападения хуситов приостановила перевозки через Красное море
15 декабря 2023, 21:42

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Датская судоходная компания, крупнейший мировой перевозчик товаров Maersk объявил о приостановке работы в Красном море и отправке грузов в обход Африки, передаёт агентство Reuters.
Отмечается, что решение было принято после атаки на контейнеровоз Maersk Gibraltar, которая была осуществлена со стороны Йемена. Хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» в пятницу нанесли удар по судну с помощью беспилотника, который совершил прямое падение на корабль, следовавший из Омана в Саудовскую Аравию.

В компании подчеркнули, что в настоящее время контейнеровоз и экипаж судна находятся в условиях, не создающих угрозу для их безопасности. 

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#беспилотник
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Подмосковные спасатели помогли шестерым пострадавшим в аварии в Шаховской
15 декабря 2023, 21:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли участникам ДТП, которое произошло на автодороге в городском округе Шаховская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о боковом столкновении легкового автомобиля Peugeot и машины LADA Largus, в которой находились супруги с шестилетним ребёнком и годовалым малышом.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы сразу отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы избежать возгорания. Затем они убедились, что двери повреждённых машин открываются без помощи аварийно-спасательного оборудования. После этого спасатели помогли медикам и доставили пострадавших в машины скорой помощи», – рассказал о случившемся замначальника территориального управления №3 Алексей Иванов
По его словам, всех шестерых участников ДТП доставили в Красногорскую и Волоколамскую больницы. У них травмы различной степени тяжести. 
 
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#шаховская
#подмосковье
#московская область
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Циклон «Ваня» оставил без электричества почти 700 тысяч россиян
Минэнерго: 679 тыс. человек остались без света в регионах РФ из-за снегопада
15 декабря 2023, 20:46

Фото: iStock/MahmutSonmez

Из-за мощного снегопада, который обрушился на ряд регионов России, без электричества осталось 679 тысяч россиян. Об этом сообщили в Минэнерго страны.
«По данным на 18:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области – 185,5 тыс. чел., ДНР – 235,4 тыс. чел., ЛНР – 255,7 тыс. чел., Псковской области – 1,2 тыс. чел., Смоленской области – 1,8 тыс. чел.», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
 
 
Ранее сообщалось, что в Москве образовались сугробы, которых 15 декабря не случалось за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По данным синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила к 9 часам утра 38 см, а в МГУ – 49 см при норме 15 см.

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