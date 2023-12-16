В Новой Москве 5-летний ребёнок скончался от кишечной инфекции

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У ребёнка случился отёк лёгких.
SHOT сообщает, что родители вызвали скорую в поселение Марушкинское, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. По словам отца, за два дня до этого сын подхватил кишечную инфекцию. А в день трагедии ребёнок жаловался на сильные боли в животе.
У ребёнка поднялась высокая температура. Родители вызвали скорую, но было уже поздно.
По предварительной версии, лёгкие отекли на фоне кишечной инфекции.
Полиция выясняет, где именно заразился мальчик, и почему два дня его не лечили как следует.
Ранее в Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Гирлянда убила годовалого ребенка в Свердловской области
У ребёнка поднялась высокая температура. Родители вызвали скорую, но было уже поздно.
Полиция выясняет, где именно заразился мальчик, и почему два дня его не лечили как следует.
Ранее в Свердловской области погиб годовалый малыш из-за новогодней гирлянды от удара током. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Мария Фирсова