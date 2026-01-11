Руководитель ТБСС получил штраф в Москве по делу о коррупции

11 января 2026, 11:11

ТАСС: глава ТБСС Хирьяков получил штраф по делу о коррупции в 163,2 млн руб

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Московский суд оштрафовал председателя совета директоров компании «Таможенный брокер спецсвязи» Сергея Хирьякова на 163,2 млн рублей по уголовному делу о даче взятки должностному лицу Федеральной таможенной службы.