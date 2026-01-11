Руководитель ТБСС получил штраф в Москве по делу о коррупции
Московский суд оштрафовал председателя совета директоров компании «Таможенный брокер спецсвязи» Сергея Хирьякова на 163,2 млн рублей по уголовному делу о даче взятки должностному лицу Федеральной таможенной службы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, такой же штраф назначили второму фигуранту дела — Александру Раковскому. Обоих признали виновными по статье о даче взятки в особо крупном размере.
Первоначально суд определил наказание в виде штрафа, равного семидесятикратной сумме взятки, — 165,2 млн рублей каждому. Однако при вынесении приговора учли срок содержания под стражей с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года, а также действие ограничительных мер с сентября по декабрь 2025 года.
В результате размер штрафа уменьшили на два млн рублей — до 163,2 млн рублей для каждого осужденного.
Читайте также: