В Санкт-Петербурге загорелись сразу восемь автомобилей
В Санкт-Петербурге произошёл масштабный пожар, в результате которого пострадали восемь автомобилей. Об этом пишет издание «78.ru».
Инцидент произошёл на Дунайском проспекте в Московском районе города. По предварительной версии, кто-то мог поджечь транспортные средства умышленно.
В МЧС уточнили, что огонь полностью уничтожил салоны автомобилей Lexus, Hyundai и Peugeot, а также частично повредил Toyota и Mazda. Сейчас горящие авто уже потушили.
Правоохранительные органы работают на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что известный поп-певец Йеисон Хименес, предвидевший крушение самолета во сне, разбился вместе со своей группой в Колумбии. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлёта в сельской местности Ла-Вереда-Ромита.
Читайте также: