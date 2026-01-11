В Санкт-Петербурге загорелись сразу восемь автомобилей

11 января 2026, 04:42

Восемь авто загорелись в Санкт-Петербурге на Дунайском проспекте, возможен поджог

Фото: iStock/GummyBone

В Санкт-Петербурге произошёл масштабный пожар, в результате которого пострадали восемь автомобилей. Об этом пишет издание «78.ru».