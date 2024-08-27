В Богородском округе потушили лесной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар возник на территории Кудиновского лесничества — в одном километре от города Старая Купавна Богородского округа, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь возгорания составила 0,01 га. На место немедленно отправились работники лесопожарных формирований. В тушении было задействовано пять человек и три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Потушить огонь удалось меньше чем за час. Пожар был низовым и возник по вине человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает возможных свидетели происшествия, чтобы установить виновного.
В областном Комлесхозе напомнили, что нарушитель правил пожарной безопасности в подмосковном лесу должен будет заплатить крупный штраф. Для физлиц он составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.
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