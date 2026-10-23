Помощнику террористки Треповой* дали пожизненный срок
В Петербурге 1-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданину Украины Юрию Денисову*, признанному соучастником подготовки теракта в кафе на Университетской набережной. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственного корреспондента в суде.
По данным канала, Денисова* приговорили к пожизненному лишению свободы, а также обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Поскольку мужчина находится не на территории России, приговор вынесли заочно: после возвращения его задержат, и срок наказания начнется с этого момента.
По версии следствия, именно украинец передал девушке статуэтку со взрывчаткой, которую она вручила военкору Владлену Татарскому в кафе на Университетской набережной.
В результате взрыва блогер погиб. Ранее суд приговорил Трепову* к 27 годам лишения свободы.
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