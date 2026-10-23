Помощнику террористки Треповой* дали пожизненный срок

23 октября 2026, 17:26

Соучастника Треповой* в теракте заочно приговорили к пожизненному

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Петербурге 1-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданину Украины Юрию Денисову*, признанному соучастником подготовки теракта в кафе на Университетской набережной. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственного корреспондента в суде.