В Москве челябинец получил больше 20 лет за попытку теракта в МФЦ

07 октября 2026, 21:17

В Москве суд утвердил Воронову приговор в 22 года за попытку теракта в МФЦ

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор уроженцу Челябинской области Эдуарду Воронову, осужденному на 22 года и два месяца колонии за подготовку теракта в Москве. Об этом сообщили РИА Новости.





По данным следствия, ранее судимый Воронов стал участником запрещенной в России организации. По указанию куратора он прибыл из Челябинска в Москву, где забрал из тайников компоненты взрывчатки и само взрывное устройство. Он планировал совершить теракт в здании, где расположены центр госуслуг, главное управление по вопросам миграции МВД России, управа района и приемная депутата Госдумы РФ. Собранные данные он передал кураторам.





«Апелляционный военный суд отклонил жалобу Воронова на приговор за подготовку теракта, по которому суд назначил ему 22 года и два месяца лишения свободы», — заявил собеседник агентства.