«Причинял мне боль и ещё больше возбуждался»: экс-премьера Израиля обвинили в жестоком изнасиловании несовершеннолетней

23 октября 2025, 21:44

Жертва Эпштейна Джуффе обвинила экс-премьера Израиля Барака в изнасилованиях

Фото: iStock/slkoceva

Одна из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинила бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака в изнасилованиях. Её воспоминаниями делится издание The New York Post.





В своей недавно опубликованной книге Вирджиния Джуффе, которую Эпштейн вовлёк в раннем возрасте в секс-торговлю, рассказала о жестоком изнасиловании на его острове в 2002 году. Своего насильника она называет «премьер-министром», однако его имени не раскрывает. При этом в суде она обвиняла в насилии именно Барака.





«Он душил меня, пока я не теряла сознание, и наслаждался тем, что я боялась за свою жизнь. Это ужасно, но премьер-министр смеялся, когда причинял мне боль, и ещё больше возбуждался, когда я умоляла его остановиться. Когда я вышла от него, кровь текла из моего рта, влагалища и ануса. Следующие несколько дней мне было больно дышать и глотать», – вспоминает Джуффе.