«Причинял мне боль и ещё больше возбуждался»: экс-премьера Израиля обвинили в жестоком изнасиловании несовершеннолетней
Жертва Эпштейна Джуффе обвинила экс-премьера Израиля Барака в изнасилованиях
Одна из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинила бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака в изнасилованиях. Её воспоминаниями делится издание The New York Post.
В своей недавно опубликованной книге Вирджиния Джуффе, которую Эпштейн вовлёк в раннем возрасте в секс-торговлю, рассказала о жестоком изнасиловании на его острове в 2002 году. Своего насильника она называет «премьер-министром», однако его имени не раскрывает. При этом в суде она обвиняла в насилии именно Барака.
«Он душил меня, пока я не теряла сознание, и наслаждался тем, что я боялась за свою жизнь. Это ужасно, но премьер-министр смеялся, когда причинял мне боль, и ещё больше возбуждался, когда я умоляла его остановиться. Когда я вышла от него, кровь текла из моего рта, влагалища и ануса. Следующие несколько дней мне было больно дышать и глотать», – вспоминает Джуффе.
Вторая встреча тогда ещё юной девушки с политиком прошла менее жестоко, но от этого пострадавшая боялась за свою жизнь не меньше.
Барак был близким другом Эпштейна и часто брал у него деньги. Однако после предания огласке скандала с массовыми изнасилованиями, израильский политик заявил, что якобы не знал о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, которой занимался финансист.
Мемуары Вирджинии Джуффе, которая в апреле этого года совершила самоубийство, вышли в свет в конце октября. Ранее «Радио 1» писало, что женщина обвинила в насилии и опального брата Карла III – принца Эндрю.