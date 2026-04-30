Помощница учителя делала непристойные фото учеников и отправляла их бойфренду
В Великобритании вынесли приговор 44-летней сотруднице школы Памеле Мартин. Ее осудили за съемку и рассылку непристойных фотографий учеников, сообщает People.
Отправной точкой для следствия стал бойфренд женщины — 41-летний Кристофер О'Кейн. Он привлек внимание полиции тем, что писал о своем сексуальном влечении к детям в интернете. Мужчину задержали 10 декабря 2025 года, после чего принялись изучать его телефон. Именно там следователи обнаружили переписку между О’Кейном и Мартин сомнительного содержания.
Позже правоохранители изъяли гаджеты женщины. В них они нашли большое количество детских фотографий откровенного характера. Выяснилось, что Мартин, работая помощницей учителя, тайно снимала учеников в непристойном виде и отправляла фото своему партнеру. Ее арестовали в январе 2026 года.
В марте фигуранты полностью признали свою вину. Суд назначил О'Кейну и Мартин семь лет тюремного заключения. Помимо этого, их обоих пожизненно внесли в список сексуальных преступников.
