Учитель совратил ученицу, пообещав ей высокие оценки

В Великобритании учителя признали виновным в сексуальной связи с ученицей. Об этом сообщает издание Daily Star.



52-летний Кларк Иствуд впервые переспал со школьницей в период экзаменов. Он пообещал ей высокие баллы на экзамене в обмен на интимные отношения.

На следующий день после встречи мужчина отвез девочку в аптеку за таблеткой экстренной контрацепции. Позже школьница рассказала о произошедшем родителям.

После разбирательств педагога уволили. В суде он признал вину. Иствуду назначили год лишения свободы условно, его также внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Ранее в Японии учитель признался, что на протяжении 17 лет тайно снимал видео под юбками учениц.

Лидия Пономарева

