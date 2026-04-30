Учитель совратил ученицу, пообещав ей высокие оценки
В Великобритании учителя признали виновным в сексуальной связи с ученицей. Об этом сообщает издание Daily Star.
52-летний Кларк Иствуд впервые переспал со школьницей в период экзаменов. Он пообещал ей высокие баллы на экзамене в обмен на интимные отношения.
На следующий день после встречи мужчина отвез девочку в аптеку за таблеткой экстренной контрацепции. Позже школьница рассказала о произошедшем родителям.
После разбирательств педагога уволили. В суде он признал вину. Иствуду назначили год лишения свободы условно, его также внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.
Ранее в Японии учитель признался, что на протяжении 17 лет тайно снимал видео под юбками учениц.
