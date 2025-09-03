Тигр съел пожилого мужчину во время похода по грибы

03 сентября 2025, 03:54

В Индии тигр утащил пожилого грибника в джунгли и съел половину его тела

Фото: iStock/TonyBaggett

В Индии пожилой мужчина стал жертвой тигра. Хищник напал на него во время сбора грибов в лесу. Об этом пишет издание Times of India.