Тигр съел пожилого мужчину во время похода по грибы

В Индии тигр утащил пожилого грибника в джунгли и съел половину его тела
Фото: iStock/TonyBaggett

В Индии пожилой мужчина стал жертвой тигра. Хищник напал на него во время сбора грибов в лесу. Об этом пишет издание Times of India.



65-летний Мангру Лал Саррат отправился в лесную зону с двумя спутниками, которые позже вернулись в деревню без него и сообщили о нападении хищника. По словам очевидцев, тигр атаковал Саррата и утащил мужчину вглубь джунглей.

К сожалению, информация поступила в местную администрацию ближе к ночи, так что поиски жертвы тигра отложили до утра.

На следующий день после трагедии рейнджеры начали поисковую операцию. Они обнаружили изуродованные останки мужчины в глубине леса — хищник съел половину его тела.

На обратном пути спасателям пришлось преодолеть с останками 15 километров пешком, поскольку в районе происшествия отсутствовали автомобильные дороги.

Мария Моисеева

