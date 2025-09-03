Тигр съел пожилого мужчину во время похода по грибы
В Индии пожилой мужчина стал жертвой тигра. Хищник напал на него во время сбора грибов в лесу. Об этом пишет издание Times of India.
65-летний Мангру Лал Саррат отправился в лесную зону с двумя спутниками, которые позже вернулись в деревню без него и сообщили о нападении хищника. По словам очевидцев, тигр атаковал Саррата и утащил мужчину вглубь джунглей.
К сожалению, информация поступила в местную администрацию ближе к ночи, так что поиски жертвы тигра отложили до утра.
На следующий день после трагедии рейнджеры начали поисковую операцию. Они обнаружили изуродованные останки мужчины в глубине леса — хищник съел половину его тела.
На обратном пути спасателям пришлось преодолеть с останками 15 километров пешком, поскольку в районе происшествия отсутствовали автомобильные дороги.
