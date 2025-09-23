Родственники умершего мужчины сожгли его невесту
В Индии сожгли невесту после смерти ее жениха. Об этом информирует Tripura Info.
В середине сентября на железнодорожных путях около города Агартала в штате Трипура были обнаружены останки 32-летней Гиты Сутрадхар. Позже родители покойной обратились в полицию и обвинили в ее смерти свекров.
Выяснилось, что жених Гиты, 34-летний Прасенджит Сутрадхар, работал на буровой площадке компании ONGC. 9 сентября он получил серьезную травму: на голову упала тяжелая труба. Спасти его не удалось.
Родители Гиты утверждают, что после этого родственники Прасенджита сожгли будущую невестку. Обгоревшие останки они выбросили на железную дорогу в 500 метрах от своего дома, надеясь таким образом скрыть преступление. Полиция начала расследование.
Читайте также: