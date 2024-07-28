Депутат Чепа уверен в причастности Запада к нападению на ЧВК «Вагнер» в Мали

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За нападением сепаратистов-туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоят западные страны. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он напомнил, что туарегов поддерживают французы. Кроме того, нет никаких сомнений, что и в Буркина-Фасо, и в Мали присутствуют представители американской частной военной компании Academi (ранее Blackwater). Они координируют и помогают туарегам в проведении всех террористических операций. Парламентарий также выразил уверенность, что российская сторона предпримет ответные меры на все подобные действия.
Напомним, колонна правительственных войск в Мали в сопровождении бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов — племени повстанцев в стране. Жертвами нападения стали от 20 до 50 человек. Вагнеровцы не успели прийти на помощь правительственным силам, так как попали в песчаную бурю, а авиация не смогла работать в таких условиях.
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Александр Бойцов