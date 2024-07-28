Разгром ЧВК «Вагнер» в Африке: Засада в Мали, серьезные потери, смерть военкора и плен

То, что бойцы группировки ЧВК «Вагнер» попали в засаду, устроенную туарегами, вызвано чередой случайностей. Что касается одного из бывших командиров Евгения Пригожина Антона Елизарова с позывным Лотос, то он не попадал в плен, его там просто не было.