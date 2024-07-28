Разгром ЧВК «Вагнер» в Африке: Засада в Мали, серьезные потери, смерть военкора и плен

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В ночь на 28 июля стало известно, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировкм «Координация движений Азавада». По неподтвержденной информации, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные.
О столкновении туарегов с ЧВК «Вагнер» и его последствиях — читайте в материале «Радио 1».
25 и 26 июля «Координация движений Азавада» устроила засаду российским бойцам во время совместной операции с малийской армией, которые патрулировали пустыню вблизи города Тинзауатен на севере страны.
27 июля правительственные силы стали отступать, а боевики начали подтягивать резервы. Тогда к боям присоединились террористы «Аль-Каиды»*. Они заминировали местность, где подорвались вагнеровцы и солдаты армии Мали. Уже к ослабленным правительственным и российским силам подобрались туареги.
Представители движения заявили, что «колонны малийской армии и российских наемников» полностью разгромлены.
В бою, где погиб администратор канала Grey Zone, бойцов ЧВК и ВС Мали было в 10 раз меньше, чем сепаратистов и террористов.
На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины, десятки трупов и пленные. Помимо этого, боевикам удалось сбить вертолет Ми-24 и захватить несколько единиц боевой техники.
«Военкоры русской весны» сообщили, что из-за песчаной бури ЧВК «Вагнер» осталась без прикрытия с воздуха. Туареги отрезали одну из колонн и нанесли удар по ней.
Минобороны России сведенья не комментировали.
Чего хочет «Координация движений Азавада»?Туареги — созданное в 2014 году воинственное африканское племя, которое уже более 100 лет ведёт борьбу за создание независимого государства. Боевики выступали за полное отделение Азавада — области на севере Мали, которая богата полезными ископаемыми.
На рубеже 20-21 веков туареги организовывали серию восстаний, крупнейшее из которых произошло в Мали в 2012-2014 годах. Оно послужило началом конфликта туарегов с правительством государства, который невзирая на попытки урегулирования продолжается до настоящего времени.
Считается, что туарегов поддерживают исламистские террористические движения, в том числе «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).
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*запрещенная в России террористическая организация
Что произошло в Мали?Бои возле Мали активизировались еще 20 июля, именно тогда бойцы ЧВК «Вагнер» стали проводить разведывательные мероприятия на границе с Алжиром.
25 и 26 июля «Координация движений Азавада» устроила засаду российским бойцам во время совместной операции с малийской армией, которые патрулировали пустыню вблизи города Тинзауатен на севере страны.
27 июля правительственные силы стали отступать, а боевики начали подтягивать резервы. Тогда к боям присоединились террористы «Аль-Каиды»*. Они заминировали местность, где подорвались вагнеровцы и солдаты армии Мали. Уже к ослабленным правительственным и российским силам подобрались туареги.
Представители движения заявили, что «колонны малийской армии и российских наемников» полностью разгромлены.
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Потери и пленБойцы «Вагнера» понесли серьезные потери — от 20 до 50 погибших, среди них автор известного Телеграм-канала Grey Zone Никита «Белый». Пять вагнеровцев и несколько малийских солдат попали в плен, среди них оказался Антон Елизаров с позывным Лотос, ставший главой «Вагнера» после смерти Евгения Пригожина. Позже появились сведенья, что пленных смогли выкупить. По данным Телеграм-канала «Рыбарь», пока провели две сделки.
В бою, где погиб администратор канала Grey Zone, бойцов ЧВК и ВС Мали было в 10 раз меньше, чем сепаратистов и террористов.
На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины, десятки трупов и пленные. Помимо этого, боевикам удалось сбить вертолет Ми-24 и захватить несколько единиц боевой техники.
«Военкоры русской весны» сообщили, что из-за песчаной бури ЧВК «Вагнер» осталась без прикрытия с воздуха. Туареги отрезали одну из колонн и нанесли удар по ней.
Минобороны России сведенья не комментировали.
Реакция властей Мали на происшествиеПосле нападения на вагнеровцев появились данные о новых ударах армии Мали по местам дислокации террористов и столкновениях с их отрядами. Как сообщает Генштаб страны, беспилотники правительственных войск успешно ликвидировали пять террористических целей и до 20 повстанцев. Потери малийская армия оценила в два человека. Ведомство призвало мирных жителей уехать с северо-восточной территории Мали, где располагаются боевики.
Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства
Чего хочет «Координация движений Азавада»?Туареги — созданное в 2014 году воинственное африканское племя, которое уже более 100 лет ведёт борьбу за создание независимого государства. Боевики выступали за полное отделение Азавада — области на севере Мали, которая богата полезными ископаемыми.
На рубеже 20-21 веков туареги организовывали серию восстаний, крупнейшее из которых произошло в Мали в 2012-2014 годах. Оно послужило началом конфликта туарегов с правительством государства, который невзирая на попытки урегулирования продолжается до настоящего времени.
Считается, что туарегов поддерживают исламистские террористические движения, в том числе «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация).
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*запрещенная в России террористическая организация
Алина Юрчак