Попытка переезда в Таиланд кончилась для российского студента депортацией и потерей памяти
Путешествие в Таиланд для 20-летнего жителя Нижегородской области закончилось депортацией. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, решение переехать в страну мечты студент принял во время отпуска в Египте. Он собрал накопления и улетел в Паттайю. Там молодой человек зашел в одно из местных заведений, а затем пришел в себя в хостеле, не помня, что произошло. Документы и деньги к тому моменту уже пропали.
Родители, не сумев связаться с сыном, обратились в полицию с заявлением о его исчезновении. Еще два дня россиянин оставался в Таиланде.
Как пишет SHOT, ночевать ему приходилось на пляже. Без средств к существованию он почти ничего не ел и в итоге пошел на отчаянный шаг: в ресторане заказал много еды, а после ужина отказался оплачивать счет.
После разбирательства с туристической полицией юношу отправили домой.
