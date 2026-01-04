Попытка переезда в Таиланд кончилась для российского студента депортацией и потерей памяти

04 января 2026, 17:15

Mash: Российского студента депортировали из Таиланда при попытке переезда

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Путешествие в Таиланд для 20-летнего жителя Нижегородской области закончилось депортацией. Об этом сообщает Mash.