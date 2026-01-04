В Петрозаводске 13-летняя школьница выпала с девятого этажа и погибла
Девочку из Карелии госпитализировали после падения с высоты. Об этом сообщили в региональном госкомитете по безопасности.
ЧП произошло в Петрозаводске в доме на улице Торнева. Ребенок выпал из окна девятого этажа и упал на козырек подъезда, после чего очевидцы вызвали спасателей.
Когда специалисты прибыли на место, отец пострадавшей уже снял девочку с козырька и занес в подъезд. Спасатели дождались бригаду скорой и помогли перенести ребенка в машину.
Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась. Обстоятельства падения уточняются.
